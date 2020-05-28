車藝蓮。(取自車藝蓮IG)

李東健、趙胤熙3年婚姻破局。(取自韓網)

李東健前女友芝妍，也是演藝圈女神級人物。(取自芝妍IG)

39歲韓星李東健憑著演出電視劇《新娘18歲》、《巴黎戀人》走紅，2017年更因拍攝《月桂樹西裝店的紳士們》與女主角趙胤熙邂逅，小倆口結婚3年育有1女。未料今(28日)突然傳出震撼消息，李東健遭爆因為個性不合，已與妻子離婚，而他前女友韓智慧也在此時登上了微博熱搜榜。

李東健驚傳離婚，消息震撼韓國演藝圈，而他昔日前女友也被網友起底，其中最令人印象深刻的，就是他在演出《新娘18歲》與女主角韓智慧的一段情，兩人相戀4年最終走上分手一途，如今韓智慧也嫁給檢察官男友，擁有幸福美滿的婚姻生活。

之後李東健又因為客串《明星的戀人》與車藝蓮傳出緋聞，雖然兩人多次被媒體拍到街頭甜蜜牽手約會，不過李東健、車藝蓮從頭到尾都沒承認過這段戀情，原因令人好奇。後來車藝蓮也嫁給了男星朱相昱，兩人不論到哪總是十指緊扣，被封最閃夫妻！

在與趙胤熙結婚前，李東健還與小13歲的女團T-ARA成員芝妍交往了2年，後來也由於忙碌的行程，導致這段戀情以破局收場。

(中時電子報)