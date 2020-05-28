資媒體人黃暐瀚。（取自臉書）

對於大陸制定「香港版國安法」一事，美國擬祭出一連串方案，不過前國民黨立委蔡正元提醒，美國每年從香港賺進至少300億美元的順差，美國企業有1400多家在香港，美國人在香港就業超過8萬人。資深媒體人黃暐瀚也質疑，美國決定用「懲罰香港」來抗議「北京的錯誤」？北京會因為「香港將被美國嚴懲」，而嚇得不敢繼續推動「港版國安法」嗎？「黑人問號！」

對於大陸制定「香港版國安法」一事，川普政府傳正在制定一連串方案，包括制裁、新增關稅以及進一步限制陸企。美國國務卿蓬佩奧向國會表示，美國不再視香港為「自治區」，不再繼續享有美國法律賦予1997年以前的特殊待遇。路透引述知情人士指出，美國初期可能採取的手段為對參與的大陸官員、政府和安全部門及公司進行制裁。另一正在考量的方案是停止香港對美國出口的優惠關税税率、對於在美國的陸企嚴格審查註冊。

不過，前國民黨立委蔡正元指出，美國每年從香港賺進至少300億美元的順差，美國企業有1400多家在香港，美國人在香港就業超過8萬人。

資深媒體人黃暐瀚也質疑，這個做法，等於是抗議北京對香港做了「不該的事」，所以決定要「懲罰香港」！美國一旦這麼做，會失去經濟競爭力的，不就是香港？會痛會慘的，將是香港，而不是北京，所以美國決定用「懲罰香港」來抗議「北京的錯誤」？是這個意思嗎？

黃暐瀚也換個角度問，北京會因為「香港將被美國嚴懲」，而嚇得不敢繼續推動「港版國安法」嗎？「繼續，黑人問號！」

(中時電子報)