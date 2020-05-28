新冠肺炎疫情讓資本市場波動加劇，成為壽險業「惡夢」，保險局28日公布，壽險業3月底淨值降到1兆4,626億元，單月蒸發5,337億元，4月雖回升3,152億元，但4月又因新台幣兌美元升破30元，單月匯損達638億元，創半年新高。

壽險業4月收回外匯準備金共187億元，去沖抵匯兌損失對損益造成的衝擊，但4月底外匯準備金降到343億元，則是創24個月來的最低水位，也代表很多公司可能都濱臨不得動用的「警戒區」，即若再有匯損，除了不能再用準備金沖抵外，甚至可能要反向增提外匯準備金。

不少壽險公司首季趁著股債行情大量實現實本利得，首季壽險業累計稅前盈餘達633億元，較去年同期成長近93.6％，但4月獲利速度就放緩，單月稅前只賺67億元。

主要是4月若壽險公司海外投資都不避險，則會出現高達1,537億元的匯損，但在使用衍生性金融商品如CS、NDF避險後，單月匯損降到638億元，並收回了187億元外匯準備金後，才將匯損壓力降低，但這已是半年來新高，上一次是去年10月，新台幣兌美元從31元直接升到30.46元，單月匯損678億元。

先前未公布壽險公司3月淨值的保險局，28日終於「揭密」，3月底壽險公司淨值降到1兆4,626億元，等於一個月就不見5,337億元，無怪乎有4家壽險公司淨值比跌破3％。

但隨著美股及台股4月彈升，壽險公司4月底淨值回升到1兆7,778億元，單月回升3,152億元，但仍是低於2月底的數字。

(工商 )