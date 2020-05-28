聚碩（6112）去年加入佳世達艦隊之後，董事長李昌鴻、總經理吳祚綏於28日股東會首度與股東見面。展望下半年營運，李昌鴻表示，數位轉型是未來十年最大成長，尤以資安、雲端為重。近期聚碩轉投資動力安全、德鴻兩家公司，插旗金融資安與CRM領域，未來也將加深加廣旗下代理商品，要將聚碩打造成「資服業的好市多（Costco）」，幫助企業找到最好用的生財工具。

聚碩28日股東會中通過去年財報及盈餘分配案，決議配發現金股利2元、資本公積配發1元，合計配息3元。聚碩今年第一季營收32.3億元，較上一季增加8.5％，較去年同期增8.96％。第一季稅後淨利1.19億元，寫2007年第四季以來單季獲利新高。第一季每股稅後盈餘0.63元。累計今年前4個月聚碩營收44.31億元，較去年同期成長10.4％，寫下歷年同期新高。

李昌鴻於股東會後接受媒體訪問表示，今年下半年的營運動能來自於旗下代理的平台，以及垂直領域的整合。近期增加動力安全、德鴻持股逾兩成，前者團隊來自優利，專做金融證券的資安服務，德鴻則以顧客關係管理（CRM）見長。

李昌鴻說，數位轉型是未來的重要趨勢，台灣、甚至東亞其實很多企業連「數位化」都還沒開始，更遑論數位轉型。「這次新冠肺炎疫情美國停工，但有些企業營收仍然創新高，強者恆強的結果可以看出平日數位化做得很好」，台灣企業數位轉型與歐美各國仍有落差，未來還有相當大的成長空間。

李昌鴻表示，代理商就像Costco，「Costco架上只有約3,000商品，但樣樣是嚴選，深受消費者喜歡」，聚碩也要幫企業挑選出好的解決方案，未來將鎖定中型公司，透過提供透過提供優質軟體服務，讓企業能在數位轉型時提高效率、專注經營本業。

(工商 )