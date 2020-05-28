遠見雜誌公布2020縣市長施政滿意度調查，嘉義縣長翁章梁被評比為滿意度進步最多的縣市長，進步幅度比去年增加了24％，不滿意度也降到6.8％，翁章梁為此感謝縣府團隊一年來的打拚，以及縣議會、各級民代和鄉親勢大的支持，「為進步嘉義所做的努力，大家都看到了。」

翁章梁表示，4.5星和滿意度進步最多的這分禮物，是嘉義縣繼續前進的動力，未來縣府團隊更須以謙卑的態度，再接再厲，朝向5星目標努力，為帶領嘉義縣邁向農工大縣，全力以赴。

縣府強調，進步不能停下腳步，縣政必須接受檢驗。在這次的滿意度調查數據中，嘉義縣的醫療衛生、經濟與就業、道路與交通的淨滿意度，都獲得很高的評價，分別拿下全國第5、6名佳績，這是醫療深入村里、防疫超前部署、開發工業區，以及翁縣長就任後全面進行村里生活大調查，短短半年就爭取9.6億元改善縣道和村里道路，改善總長度達211.3公里的具體成績。

在醫療衛生部分，嘉義縣首創全國推出將醫療送到村里的3＋1行動醫療，長照中心普及率100％，108年起補助65歲以上老人裝置假牙，至5月11日有8200位申請專業審核通過，7110位完成裝置，裝置後民眾滿意度高達92％。

新冠肺炎肆虐全球期間，嘉義縣超前部署各項防疫作為，包括率先全國提供重大傷病者免費至衛生所領取口罩，部署防疫小黃、防疫旅館及成立居家隔離檢疫關懷中心，首創全國縣長臉書防疫快報直播，完善警、民、衛政合作機制，嚴防社區防疫破口，在防疫人員日夜不休努力下，成功守住疫情防線。

經濟與就業部分，嘉義縣是傳統農業縣，在大埔美精密機械園區1、2期和馬稠後1期園區陸續完成開發後，縣府團隊又接續開發馬稠後期園區，爭取中科院航太園區落腳民雄，中埔鄉公館和水上鄉南靖產業園區也已經獲得行政院核定開發，若全數全期開發完成，產值將高達1600億元，創造4萬個就業機會，嘉義縣正朝向農工大縣目標大步向前，產業雙星願景正逐步實現中。

(中時 )