富邦悍將洋投包林傑因為腳掌骨裂，本季從未在一、二軍出賽，等於直接少了一個洋將名額，總教練洪一中透露好消息，包林傑最快周日可能會在二軍登板。目前包林傑狀況不明朗，因此球隊也持續尋找新洋將，而被問到是否考慮韓職打者姜正浩，洪總則表態因為規定相當複雜，所以他不可能來台灣打球。

姜正浩在2016年於韓國肇事逃逸，這是他被抓到第3次酒駕，形象大傷，先後前往多明尼加冬季聯盟、小聯盟發展都不順利，將要返回韓國打球，不過他需要受罰禁賽1年、社區服務300小時。加上亞洲職棒台、日、韓間有有互不挖角協議，母隊培證英雄也握有續約權，因此多項規範之下，姜正浩來台打球機會微乎其微。

洪一中也說，「姜正浩不可能來台灣打，他們韓職有規定，還要聯盟同意，不是他自己想來就能，都是說說而已。」洪總表示韓職有相當多規定，並不是單純的事，雖然細節不太了解，不過據他所知是沒機會的。

包林傑近3個月來都在復健，近期才開始在牛棚練投，洪總預告可能在周日於二軍出賽，「包林傑在牛棚有投1、2次，讓他去二軍出賽，在旁邊看和實戰一定不一樣。」

洪總也不避諱目前球團仍在尋找洋投，不過進行不算順利，「一直在找但現在很麻煩，有的想要來，但又有別的因素，價錢或家庭能不能一起來等等，很多問題。」

(中時 )