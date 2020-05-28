大學申請入學日前放榜，台中市明德高中展現亮眼成績！首屆從明德國中部直升高中的學生林俐彤，有感於父親、外公陸續罹患癌症，毅然決定從醫，順利拚上陽明醫學院；另名同樣國中部直升高中的謝雨彤在擔任志工時感覺病患的辛苦，也立志當醫生，透過繁星拚上長庚醫。

林俐彤說，父親與外公多年前罹患癌症，其中父親的病情已獲得控制，但從親人身上感受到當醫生的力量很大、可以幫助人，再加上在高中自我探索時對生物很感興趣，決定走醫科，高中3年成績都在校排1％，最後以學測成績4科59級分、透過繁星錄取陽明醫。

謝雨彤說，以前曾去慈濟醫院擔任志工、在醫院大廳義演鋼琴，有機會與病患聊天、給予他們鼓勵，也就此立定從醫的志向；國中、高中共6年都沒有補習，只要上課認真聽、放學後充分複習，每天維持10點前就寢的正常作息，學測考出4科58級分，憑藉繁星錄取長庚醫。

與兩人同班的江竣丞不愛醫科，他說，因喜歡基礎科學，在學習過程中對物理、數學很感興趣，且高二時參加過台灣國際科展、奪下三等獎，也因喜愛清華大學的校園環境，以4科56級分成績錄取清大物理。

校方指出，林俐彤、謝雨彤及江竣丞都是明德國中部首屆直升高中部的學生，其中，林俐彤、謝雨彤國中會考成績可錄取台中女中，卻選擇直升明德，高中3年賺了74萬獎學金，錄取醫科再獲10萬元獎學金。

(中時 )