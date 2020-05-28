屏東軒禾農產運銷合作社去年參與美國奧克蘭州舉辦的檸檬汁品味盲測競賽，打敗其他各國業者，拿下冠軍殊榮，近來也傳出好消息，美國加州電商與業者簽下一紙長達20年的合約，以每年出口15櫃為目標，28日正式封櫃出口，為屏東檸檬產業注入一劑強心針。

屏東縣長潘孟安指出，全台檸檬種植面積2777公頃，其中屏東占了1853公頃，等於台灣每10顆檸檬、就有7顆來自屏東，這次美國訂單更擦亮屏東品牌。

今年受新冠肺炎疫情影響，在全球鎖國政策下，台灣農產外銷多數停滯，這次訂單來得即時；軒禾農產運銷合作社理事主席林軒禾坦言，為了這次訂單，已經扎根許久，多年來屢屢到國外業務開發，更積極參與盲測賽事，在爭取廠商青睞同時，也堅持通過產銷履歷驗證，「這訂單來得一點也不僥倖」。

未來以每年12櫃為基礎、更上看15櫃，每櫃10公噸的檸檬汁，就需要採收30噸鮮果，等於一年360公噸檸檬都已經有了買主；林軒禾豪氣地說，目前契作面積80公頃，明年將有百分之百成長、將達160公頃，最少每公斤收購價20元，農民聞訊後笑得合不攏嘴。

農糧署南區分署長姚志旺說，農產品要拿到國外長期訂單，首先是要有固定產量和品質，而且可以穩定供貨，政府積極推動產銷履歷驗證制度，就是要解決穩定貨源問題，透過契作穩定產銷，就能讓農民有較高收益。

(中時 )