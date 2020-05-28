由於F-35聯合打擊戰機在高速飛行時，會磨損機身的匿蹤塗料，因此五角大廈限制了F-35的超音速飛行時間。對此，F-35飛行員出面說明損壞的原因。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，五角大廈對F-35B短距起降型，和F-35C航艦型兩種戰機，做了超音速的時間限制，避免高速飛行造成的機身損壞。

這些限制是依據2011年進行的2次測試飛行結果，根據獨家文件報告， B型機的匿蹤塗層發生「起泡」現象，而 C型機的垂直尾翼與水平尾翼都有明顯的熱損傷。

現在，參與當年試驗的洛馬公司飛行員比利·費林(Billie Flynn)分享了有關事件的詳情，他認為當的測試是極端現象，一般飛行很難損壞到機身塗料。

費林表示，這兩次測試都在長期高速，其中B型在1.3馬赫，而C型機在1.4馬赫的速度飛行。重點是，F-35B與F-35C，是在測試過程中，反復的進入超音速，甚至達到接近極速的1.6馬赫，使飛機持續累積了很多磨耗結果。

2 F-35s Sonic Boom(?) + Vapor Cones @ Luchtmachtdagen 2016, Leeuwarden AB

費林是最資深的F-35飛行員，他在3種F-35戰機身上，都有800小時的飛行經驗。

費林說，我駕駛F-35C，以700節(時速1300公里，1.06馬赫)的速度，在馬里蘭州和德拉瓦州的東海岸飛行，然後在接近1.6馬赫的速度時，開啟武器艙發射飛彈，而且時間很長。

他說：「以700節的速度跑一次，再以700節的速度又跑一次，然後到空中加油機身邊加滿油，再進行一次又一次地的測試，大概飛行了4~5個小時。」

同樣的，B型機的測試，也是飛行包線的邊緣，進行好幾個小時的高機動飛行。

費林認為，沒人會在戰術上這樣做，也沒有任何一種戰場景像這樣的極端飛行。

然後，他並不記得任務後的目視檢查時，有看到什麼「塗層起泡」或是「熱損傷」。他認為那些損傷，是維修工程師用精密儀器才發現的問題。

費林同意這型戰機需要服役很久，所以需要仔細的檢查，但是他也希望外界不要把F-35的超音速損傷聯想的那麼嚴重。

(中時電子報)