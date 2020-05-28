嘉義市政府觀新處長張婉芬（左四）歡迎旅遊業者踩線團來嘉踩線。（廖素慧攝）

交通部與旅行公會全聯會啟動防疫踩線，有百餘名旅遊業者27、28日到嘉義市踩線，市政府力推百年難得一見的621日環食天文奇景在嘉義最好看，旅館業者更推出觀日優惠活動，以吸引遊客來嘉好好玩。

今年6月21日夏至當日有日環食天文奇觀，嘉義市是最佳賞日點，吸引國內外天文迷關注，嘉義市飯店業者紛紛推出「觀日下午茶」、住宿優惠專案、露天觀日的客製化服務，迎接各地遊客來嘉遊玩。

新冠肺炎疫情趨緩，政府開始振興觀光旅遊，有百餘位高高屏的旅遊業者到嘉義市踩線，市府觀光新聞處長張婉芬代表市長黃敏惠歡迎業者來嘉，希望業者把更多旅客帶來嘉義市，分享嘉義市的好吃好玩。

張婉芬表示，嘉義市國際管樂節名揚全球，因而有「管樂之都」的美名，嘉義市有深厚的文化底蘊，也是「木都」、「畫都」，風景美、人情暖、美食多，防疫用心到位，來嘉旅行很開心又安心。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍說，國內連續40多天零確診，中央疫情指揮中心認為國內旅遊非常安全，嘉義市旅遊飯店業者已做好準備，迎來百人防疫旅遊踩線團，代表嘉義市的防疫做得好，來嘉玩最放心。

(中時 )