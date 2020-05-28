最新政黨民調出爐，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書公布政黨支持度，綠黨僅剩0.2％，不禁讓網友驚呆：綠黨要泡沫化了嗎？

王浩宇今天在臉書透露一份在25日-26日所作的民調，政黨支持度前三：民進黨42.3%、國民黨15.1%、民眾黨7.9%；其他依次為時代力量6.3%、台灣基進3.7%、親民黨0.5%、綠黨0.2%、新黨0.1%。

綠黨支持度僅0.2％，網友問：「綠黨要泡沫化了嗎？」王浩宇回應說：「事實上，大部分的民眾期待的是比較穩定的政治路線，而案子沒有通過，最主要原因是去年我們才修過。」

網友也紛紛說：「綠黨還有0.2%，真高。」、「泛藍還是有23.6%。」、「國民黨還是太高。」、「還有15趴？」、「民眾黨還是很不錯。」、「民眾黨還有快8？」、「國民黨跟民眾黨的支持度一直互相拉扯，你消就我漲。」、「民進黨+基進黨+綠黨等台派仍未過半，台灣價值遠沒有想像地高。」

網友驚訝說：「國民黨被黃白分屍了。」有人卻認為，「難講，投票時間一到，自然又回歸，畢竟中華民國魂是一種神聖說不清的矛盾。」

(中時電子報)