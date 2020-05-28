「港版國安法」28日秒速通過，對國銀是否帶來衝擊，金管會緊盯。金管會銀行局主祕童政彰指出，目前港版國安法相關影響仍屬初始階段，對我國銀行業在香港分支機構的既有業務「影響有限」，短期內香港經濟動盪難免，國銀香港分行對當地各項業務仍維持「審慎推動」，並密切審視當地後續之整體經濟情勢發展。

童政彰表示，國銀來向金管會申設國外分支機構時，都要提出有效管理的辦法，其中有三大要項要評估，包括「政經情勢、法令異動、市場變化」，且在年度風險胃納評估中，也必須要納入這三點，對於所有的海外分行管理，總行都要有此能力因應當地變化，做好風險控管。

對於目前是否有國銀向金管會提出不再做承作香港財管業務。童政彰表示，目前沒有接到國銀有重大停止業務的申請。 金管會統計，目前國銀在香港共設了19家分行，子行包括：上海商銀香港子行、台北富邦銀子行。

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