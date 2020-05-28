中再保（2851）在股東會後，隨即召開董事會通過今年現金股息，除息交易日為6月18日，並訂7月17日發放現金股利。

中再保今日召開股東會並改選董事，新任董事分別為長榮國際（股）公司代表人楊誠對、長榮海運（股）公司代表人張國華、長榮國際（股）公司代表人戴錦銓、長榮國際（股）公司代表人鄭靜芬以及財政部代表人李宜芬（財政部綜合規劃司副司長）、財政部代表人：陳官保（財政部秘書處處長）。另外，三位獨立董事分別為：周育正、張炳煌以及蔡麗雪等。

中再保去年收入為161億元，年增8％，去年稅後淨利11億元，每股稅後盈餘為1.87元，較前一年度1.78元成長5％。中再保董事長楊誠對指出，由於新冠疫情造成全球金融市場波動、經濟不確定也升高，對再保市場帶來更大的挑戰。但內部預估，該公司今年度再保費收入將較去年小幅成長，惟仍須持續關注新冠肺炎疫情發展對於保險市場的影響。

(工商 )