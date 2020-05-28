◎長庚發現抗體 抑制新冠病毒力達98％

抗疫新利器！長庚黃冠穎醫師團隊從確診病患中找到單株抗體，經實驗發現能有效阻斷病毒，且武漢株、美國株、歐洲株和埃及株都有效果，抑制病毒能力達90至98％，且來源是人體，副作用少、安全性更高，可望開發成治療新冠肺炎的藥物，預計6月招商技轉，希望找到國際大廠合作，力拼年底上市。

◎小確幸！政院核定明年放假116天 3天以上連假8個

行政院人事行政總處今天公布，行政院核定的2021年政府行政機關辦公日曆表，全年365日，總放假日數116日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計8個，包括開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（4日）、國慶日（3日）及2022年開國紀念日（3日）。

◎勞動部調查：大學畢業生去年起薪逾2萬9千元

為了解事業單位各職類受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年均會辦理「職類別薪資調查」，受回收9691家有效樣本。勞動部今天公布2019年「職類別薪資調查」，其中大學畢業生初任人員起薪達2萬9336元，相較2018年的2萬8849元成長1.69％，其中住宿及餐飲業、支援服務業、教育業及其他服務業均未滿2萬8000元。

◎文華東方回饋北市府難履約 財政局：違約則求償

文華東方酒店發生大量裁員，近期不接受訂房，影響北市府過去與業者簽約的「容積獎勵回饋條件」，酒店以容積獎勵向北市府換得1300多坪容積，作為回饋條件，協議以15年的住房及宴會廳回饋交換，目前還有9年要回饋，但如今卻可能無法使用。產發局回應，2周內立即找業者談。財政局則說，若業者違約就求償。

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(中時電子報)