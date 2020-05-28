海巡署第十（馬祖）海巡隊今（28日）凌晨1時許獲報，北竿衛生所內有民眾疑似因服用藥物過量，急需轉診至南竿連江縣醫院。（海巡署提供）

海巡署第十（馬祖）海巡隊今（28日）凌晨1時許獲報，北竿衛生所內有民眾疑似因服用藥物過量，急需轉診至南竿連江縣醫院，海巡隊立即派遣巡防艇出勤接駁該病患及親友，並由醫生陪同隨行搭艇前往南竿，順利協助後送。

馬祖海巡隊表示，獲案後立即轉報海巡署第十一巡防區指揮部調派南竿福澳安檢所人員待命，並緊急調派巡防艇3582艇出勤前往北竿白沙港接駁該名病患及親友。

巡防艇3582艇於今（28日）凌晨1時45分安全抵達南竿福澳港，由福澳所人員協助病患轉搭救護車，轉往連江縣立醫院醫治。馬祖海巡隊表示，此次為3582艇首次後送任務圓滿達成。

海巡署表示，馬祖地區四鄉五島幅員遼闊且離島間交通不便，新造3582艇採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活特性，最高可達45節，對於馬祖各離島的傷病患後送任務能夠大幅提升其效率，展現巡防艇之機動性能，緊急醫療後送是在地海巡隊責無旁貸的職責，未來將持續執行馬祖離島間護送就醫及守護民眾安全工作。

(中時 )