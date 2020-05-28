農田水利會改制為公務機關，立法院預定6月下旬召開臨時會處理「農田水利法草案」，農田水利會聯合會長徐元棟表示，期盼農委會藉由改制建立永續的農田水利事業，且改制應首重農民權益保障、原有員工權益維持，及各農田水利會原有資產續用於當地農田水利事業，如此即可讓全國農業能夠永續發展。

徐元棟並強調，在這樣的前提下，2018年農田水利會組織通則修正時，農田水利會直選第4屆會長亦皆接受並同意延長任期2年4個月。

屏東農田水利會長黃信茗指出，水利會以秉承政府推動農田水利事業為宗旨，服務農民是各農田水利會最重要的使命，目前僅有31萬公頃適宜糧食生產農地位於農田水利會服務範圍，透過改制，可逐漸讓尚有37萬公頃的農地享有灌溉服務。

再者，目前農田水利會公權力不足，使得灌溉水質受汙染無法即時防治，且過去農田水利會土地遭非法占用情況十分嚴重，如今農委會推動農田水利會改制，得直接以公權力加以開罰，並提升水資源利用效率、保障水質及農產品安全，以服務更多農民。

(中時 )