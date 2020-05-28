銓敘部長周弘憲。（資料照片）

考試院正副院長與9名考試委員名單，根據中央社報導，總統府預計明（29）天提出考試院長被提名人是前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲。

人事案將於6月下旬的立法院臨時會審查，通過後將於9月1日上任。

(中時電子報)