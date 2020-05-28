總統府將提名黃榮村、周弘憲任考試院正副院長 18:072020/05/28 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前教育部長黃榮村。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銓敘部長周弘憲。（資料照片） 考試院正副院長與9名考試委員名單，根據中央社報導，總統府預計明（29）天提出考試院長被提名人是前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲。 人事案將於6月下旬的立法院臨時會審查，通過後將於9月1日上任。 落實蔡520演說 考選部將辦研討會討論舉才政策 修憲踢鐵板 轉型將取代廢除 難敵酬庸誘惑 執政黨恐成阻力 (中時電子報) #總統府 #黃榮村 #周弘憲 #考試院 #正副院長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜錯了嗎？高雄年輕人終吐心聲！ - 政治 高雄換陳其邁能解決淹水嗎？網友看法驚人！ - 政治 港版國安法到底通過什麼？內容曝光！ - 政治 仇恨動員罷韓 高雄人含淚贊同李艷秋：說出我們的心聲！ - 政治 罷韓氣氛變了！高雄人向韓國瑜喊加油 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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