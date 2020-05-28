馬祖海巡隊今（28）日於高登海域共計清獲違法章魚籠178具。（馬祖海巡隊提供）

海巡署第十（馬祖）海巡隊新配發巡防艇3582艇配合連江縣政府執行馬祖南、北竿沿岸海域廢棄漁網具清除之戒護勤務，今（28）日於高登海域共計清獲違法章魚籠178具，並由連江縣政府帶回銷毀。本次任務是本（5）月以來第7次聯同縣府清除籠具，據統計5月強力清獲已達965具。

非法布放之籠具對危害馬祖海域生態甚鉅，連江縣政府為執行清除南、北竿沿岸海域網具工作，委請馬祖海巡隊持續派艇配合委辦的民間漁船執行籠具清除作業，以有效清淨馬祖海域，維護生態永續發展，所清獲籠具帶回福澳港後由縣府產業發展處漁業科全數帶回銷毀。

海巡署呼籲，為使海洋環境資源能夠永續經營與發展，將持續配合主管機關嚴格取締各類違反保育及漁業相關法規案件，對於馬祖獨特生態景觀「燕鷗保護區」亦將加強巡護，因此在燕鷗保護期間（每年4至9月間）。

海巡隊將加強四鄉八島礁保護區附近海域巡邏任務，包括瀏泉礁、鐵尖、進嶼、三連嶼、蛇山、雙子礁、中島、白廟等，管制人船均不得進入保護區核心水域或登島從事任何漁撈、採貝等作業，請漁民及釣友勿入禁區干擾燕鷗棲地。

海巡署呼籲，漁民朋友如有發現大陸漁船越區捕魚，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將會迅速前往處理，以維護海域治安及保障漁業資源永續經營。

(中時 )