美國華為禁令大幅度擴張後，市場瘋傳華為到處拉貨，只為了備足在美企供應鏈斷裂後能供貨無虞，有最新消息傳出，華為對關鍵晶片狂囤了2年份的庫存，不過，分析師認為華為此舉，沒有多大的意義。

據日經亞洲評論報導，消息人士指出，華為主要囤貨目標，為英特爾(Intel)伺服器專用CPU、賽靈思(Xilinx) 可程式邏輯元件，用來生產華為的5G基地台以及雲端業務訂單，估計庫存量達1年半~2年。

先前消息指出，華為向全球晶圓代工龍頭台積電急拉貨5奈米以及12奈米，為的就是華為5G手機以及基地台能順利生產做準備。

消息指出，華為對於賽靈思的晶片需求非常緊急，賽靈思的現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)晶片，華為生產基地台、電信設備相當依賴此關鍵產品，一名華為供應鏈主管指出，賽靈思FPGA晶片可說是無可取代。

華為目前也在拉貨三星電子、SK海力士、美光以及鎧俠(前身為東芝半導體)等廠商的的DRAM、NAND Flash 快閃記憶體庫存。供應鏈消息指稱，華為拉貨的邏輯是：假設每個月華為消耗100單位，就會採購150單位，加上記憶體不常升級，很適合囤貨。

然而，顧問機構歐亞集團(Eurasia Group)地緣科技部主任Paul Triolo指稱，華為囤貨雖解短期危機，但美國政府精準打擊，鎖定的是5G設備建設、企業雲端服務提供以及AI發展，這些產業需要快速重新設計，並替客戶生產最優秀的產品，華為在美國打壓下，失去在市場上的優勢。

(中時電子報)