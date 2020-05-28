台商回流投資熱潮，投資地點以台中最熱門，包括都市土地的工業用地，以及都市外圍、非都市土地的丁種建築用地漲勢明顯，根據信義全球資產統計，又以都市外圍的丁種建築用地炙手可熱，2015年價格以來已上漲40～50％。

近期精密機械產業鏈回流中南部，帶動工廠需求提升，受到中美貿易戰影響，科技大廠大立光、台灣美光記憶體、博大科技回流台中設廠，帶動台中工業建照核發面積持續成長，今年工業建照月均核發2.3萬坪，遠遠超越去年平均每月不到1.5萬坪，市場需求大，台中工業用地相較於北部價格低，成為炙手可熱的地區。

根據信義全球資產調查，台中工業用地不論都市土地或是非都市土地，交易都相當熱絡，長期均價上揚，從2015年開始上漲趨勢較為明顯，總體成長約40～50％，而都市與非都市土地平均每坪價差落在3萬左右，2018年起丁種建築用地平均價格達到每坪10萬元以上，大里區更是突破每坪21萬元。

台中為台灣精密機械重鎮區，其中有七成精密機械、工具機及其零組件廠均在中部設廠，近三年丁種建築用地交易件數持續增加，以太平、大甲、大里、外埔交易最為活躍，三年來太平、大甲各有超過60件丁建土地、廠房交易，台中市丁建交易量主要受到產業群聚、交通區位影響，價格有所落差。

信義全球資產經理王維宏表示，台中市場需求大，工業用地相較於北部價格低，又為交通重要樞紐及經濟重鎮，吸引不少企業開始布局，大立光從2017年開始回台投資廠房，在台中總金額累計46.8億元，台灣美光記憶體也在台中投資廠房超過10億元，台商回台持續拉高工業用地交易，進而帶動都市外圍的工業用地交易件數及規模上漲趨勢，預計疫情後台商回流力道可望再增長。

(工商 )