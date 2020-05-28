藍委聲援婦聯會(張理國攝)

婦聯會今天發新聞稿表示，民進黨政府對付婦聯會的措施，美其名為「轉型正義」，其實，它所師法的不是東西德合併後的「轉型期正義」，而是在納粹黨執政時期的消滅異己行動。

婦聯會形容，民進黨就跟德國納粹一樣，1933年2月27日德國發生國會縱火案，時任總理的希特勒藉此機會立即公布「國家及人民保護法」，凍結公民自由權，打擊異己，消滅意見不同的評論家、教會與人民團體。

婦聯會指出，民進黨政府透過「不當黨產處理委員會」強行認定婦聯會為國民黨的附隨組織，下令沒收婦聯會99.3％的財產，又透過內政部用《政黨法》強令婦聯會轉型為政黨，不服從命令就解散清算，予以完全消滅。

婦聯會批評，這樣的《政黨法》豈非就是執政者變相箝制政治自由的「政黨管理辦法」？這種做法與當年納粹德國的法西斯獨裁專制有什麼差別？所謂「轉型正義」是不是污辱了「正義」二字？

(中時 )