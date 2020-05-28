台中市議會民進黨團舉行記者會，恭賀盧秀燕獲選2020縣市首長施政分數「爐主」。（陳世宗攝）

遠見雜誌2020縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕施政分數5都墊底，28日於引起民進黨議員的群起圍攻，批評盧團隊市政願景沒擘畫，難怪市民感受不深。國民黨市議員認為，從縣市長施政滿意度來看，盧秀燕市長滿意度53.3％是滿意度過半，在6都中排名第四，成績比台北柯P好。

台中市議會民進黨團副書記長黃守達說，盧市長施政分數奪下「爐主」大位，盤點出3大原因，第一，施政無亮點、收割前朝。第二，有事推中央、中央處理器，日前的山海環線就是最好的例證。第三，防疫茫跟風上演封城秀燕戲碼，這些問題市民都看在眼裡。

國民黨團執行長吳瓊華指出，盧秀燕這次民調還是比前朝林佳龍的民調還要高，盧秀燕還要收拾前朝的爛攤，市府團隊需更加付出跟努力！民調除要跟別人比，更要跟自己比，盧秀燕今年滿意度較去年正成長10.4％，超越台北柯文哲3.9％與桃園鄭文燦7.1％，是「最佳進步獎」

台中市副市長令狐榮達表示，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力；市府新聞局長黃國瑋說，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力回應市民期待。

黃國瑋指出，盧秀燕上任後專注推動市政，延宕12年的大智路今年8月即將打通，等了20年的水湳國際會展中心去年動工，6年3度流標的綠美圖也在去年動工；盧秀燕更將公托公幼倍增視為最重要的政見之一，公幼4年內將新設180班，要讓年輕人願生樂養，市府將持續努力，提供市民更好的生活品質。

(中時 )