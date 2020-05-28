總統府今天證實，預計明天將提出9位新任考試委員提名名單，考試院長由前教育部長黃榮村出任，副院長由銓敘部長周弘憲升任，民進黨團已表示將於6月下旬召開立法院臨時會進行同意權審查。

考試院第12屆考試委員任期將在今年8月31日屆滿，新任考試委員將在9月1日就職。依照規定，新任提名名單必須將任期屆滿三個月前提出，並交由立法院行使同意權後審議通過。

由於立法院去年底修正考試院組織法部分條文，將考試委員名額由19人大幅減少為7人至9人，任期也從6年改為4年。因此本屆新任提名人將會配合蔡英文總統第二任任期。

總統府也證實，明天將公布的考試院正副長分別由黃榮村和周弘憲出任。蔡英文總統日前在520就職演說中曾宣示，新上任的考試院新團隊，將提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。將成為本屆新任試委最重要的工作。

(中時 )