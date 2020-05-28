境外生何時入境將明朗 行政院下周開會討論 18:282020/05/28 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 境外生何時可以返台就學，教育部表示，行政院下周將召集跨部會討論。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 之前因為疫情而無法入境的陸港澳等境外生，最近紛紛透過各種方式要求返台繼續學業，據了解，行政院秘書長李孟諺將於下周邀集相關部會共同會商，教育部會提出具體規畫以及需協調相關部會協助事項，以安全有序與滿足防疫需求為前提，做好境外生入境就學準備。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時在例行記者會宣布，再次喜迎新冠肺炎疫情「7零」、46天無本土確診個案。截至目前累計通報7萬1581例(含70,616例排除)，其中441例確診。 (中時 ) #部會 #入境 #境外 #行政院 #具體 也許您會感興趣 生活熱門新聞 高雄豪大雨成災！罪魁禍首竟不是梅雨鋒面 - 生活 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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