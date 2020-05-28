之前因為疫情而無法入境的陸港澳等境外生，最近紛紛透過各種方式要求返台繼續學業，據了解，行政院秘書長李孟諺將於下周邀集相關部會共同會商，教育部會提出具體規畫以及需協調相關部會協助事項，以安全有序與滿足防疫需求為前提，做好境外生入境就學準備。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時在例行記者會宣布，再次喜迎新冠肺炎疫情「7零」、46天無本土確診個案。截至目前累計通報7萬1581例(含70,616例排除)，其中441例確診。

(中時 )