新北市永和警分局警員協助莊姓男子搬動機車。（永和警分局提供）

新北市永和警分局中正橋派出所警員李卓彥、顏建仲日前上午9時許，巡邏經過永和區中興街10巷5弄時，見莊姓男子站在路邊一臉愁容且滿頭大汗，遂主動上前關心，得知莊男發現重機車卡在水溝蓋縫隙內動彈不得，莊男頂著大太陽嘗試了數十分鐘都無法排除。

員警察看發現重機車中柱不偏不倚地卡在水溝蓋縫隙內，不管莊男如何搖動該部重機車依然不動，警員顏建仲上前幫忙，雙手搭在該車扶手上並使力提起，該輛重機車中柱這才離開水溝蓋，莊男驚喜不已，除了對警方為民服務態度深表肯定，也稱讚永和警察，讓民眾深感安心。

(中時 )