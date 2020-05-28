機車中柱卡水溝蓋 永和警助脫困 18:212020/05/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和警分局警員協助莊姓男子搬動機車。（永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和警分局警員協助莊姓男子搬動機車。（永和警分局提供） 新北市永和警分局中正橋派出所警員李卓彥、顏建仲日前上午9時許，巡邏經過永和區中興街10巷5弄時，見莊姓男子站在路邊一臉愁容且滿頭大汗，遂主動上前關心，得知莊男發現重機車卡在水溝蓋縫隙內動彈不得，莊男頂著大太陽嘗試了數十分鐘都無法排除。 員警察看發現重機車中柱不偏不倚地卡在水溝蓋縫隙內，不管莊男如何搖動該部重機車依然不動，警員顏建仲上前幫忙，雙手搭在該車扶手上並使力提起，該輛重機車中柱這才離開水溝蓋，莊男驚喜不已，除了對警方為民服務態度深表肯定，也稱讚永和警察，讓民眾深感安心。 (中時 ) #永和 #水溝蓋 #重機車 #發現 #警察 也許您會感興趣 社會熱門新聞 深夜帶獒犬逛街被嗆 溪湖2男1女毆死街友 - 社會 人妻上山採藥加碼車震墜谷 小鮮肉急跳車慘死 - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 汐止知名海鮮餐廳欠稅3674萬元 負責人脫產辯沒錢遭管收 - 社會 3陸籍應召女遭綑綁洗劫靠殭屍跳求救 無業男遭起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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