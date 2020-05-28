富邦悍將洋投羅力來台第8個球季，主要靠直球與指叉球就壓制中職打者多年，昨日出奇不易的慢速「單指曲球」讓樂天桃猿打者相當驚訝，不過投手教練吳俊良表示，其實羅力在下場後都會跟他預告接下來要投曲球，他回應羅力「對手會嚇到」，果然如他所料。

羅力的指叉球相當犀利，昨日他賽後也說無論是速度、角度以及使用時機都到位，指叉球是他重要的武器球種，昨天很聽話。不過昨日其實令大家驚豔的還有他的曲球，僅約110公里左右的單指曲球讓對手相當錯愕，也大都成功為他搶下好球數。

其實羅力與投手教練吳俊良曾討論過曲球的使用，過去吳俊良在選手時期就是曲球好手，從今年春訓開始就希望羅力多丟一點曲球，達到混淆打者的目的。

吳俊良表示，羅力雖然本來就會曲球，不過並不是最擅長的球種，使用頻率大約一場10顆以內，昨日的曲球效果相當不錯，之後可能會提高使用頻率。「他丟之前都會事先向我預告，說『等下對誰要投曲球，你覺得怎樣？』我說會嚇到，其實我心裡很怕曲球被打出去，但是沒有說出口，結果陳俊秀那打席(6局上)他真的嚇到，因為很出奇不易，大家不會鎖定曲球。」

吳俊良相當滿意羅力的曲球，「他的曲球都是好球耶！因為對手不習慣，所以投曲球時大家都不會揮，對手都鎖定他常丟的直球、指叉球，不過他有在研究對手，能屹立不搖真的不是沒有原因的。」

(中時 )