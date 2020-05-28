因疫情影響民眾減少外出，長時間宅在家追劇、玩手遊等，由於過度使用3C，使得近期民眾近視、散光度數加重，而高度近視患者的視網膜病變、黃斑部退化情形更是大幅提升。

案例林先生分享眼疾治療心得

現年66歲的林先生，一年多前左眼突然出現飛蚊症症狀，但不以為意並未立即就醫，導致視網膜剝離，雖然透過視網膜剝離修補手術治療，但左眼的視力已部分受損。有了前次經驗的林先生，對於眼睛狀況不再馬虎，今年五月右眼又出現類似飛蚊症症狀時，他立即安排就醫，經過檢查，確診右眼視網膜已有破洞，且有局部視網膜剝離現像，因即時就醫，在門診接受周邊網膜雷射治療後視力已經穩定，讓林先生大呼，一次經驗終身教訓，讓他救回了自己另一隻眼，避免視力受損影響生活。

高雄上明眼科潘志勤總院長說明視網膜剝離的嚴重性

前中華民國眼科醫學會理事長，高雄上明眼科總院長潘志勤醫師提到，視網膜剝離有獨特的台灣特色，一般對於視網膜剝離的認知，以高度近視、白內障病史以及男性為主，但近期研究及臨床顯示，視網膜剝離好發年齡有兩大高峰，分別是50~60歲及20~29歲的女性，這類患者不一定都有高度近視的病史，但發病前飛蚊症的症狀會突然增加。潘志勤說明，一旦飛蚊症症狀明顯增加，或是發生閃光以及周邊視野缺損等現象，即是視網膜剝離的警訊，一定要立即就醫。世界衛生組織於2015年將高度近視定義下修為近視500度，而因高度近視導致提早發生的眼疾，除急性的視網膜剝離、黃斑部裂孔等，慢性的乾眼症、白內障、青光眼及黃斑部解離等都有可能因高度近視而提早發生，雖然這些眼疾問題目前已有對應治療方式，但如果延誤診療黃金期，也可能造成無法挽回的後果。

案例詹先生分享眼疾治療心得

現年44歲的詹先生，近期因視力突然變差，幾乎僅能用左眼視物，配戴眼鏡後仍看不清楚。檢查後發現視力突然爆增至近視700度，經士林大學眼科院長黃宇軒醫師確診為早發性白內障，雙眼視網膜嚴重裂孔且有退化的問題。所幸詹先生即時就醫治療，免除失明的危機！黃宇軒說明，詹先生在10年前曾經由雷射矯正800度的高度近視，但近視雷射只是改變角膜的弧度，不代表眼球恢復到健康的狀態，高度近視的眼球脆弱且老化的快，二十多歲的年輕人若有800度的近視，眼睛年齡就如同七、八十歲般，容易提早產生白內障、視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼等常見的老年人好發眼疾，以詹先生為例，高度近視將眼軸拉長，使得眼球壁的各層組織變薄，引起了嚴重的視網膜裂孔且合併核心型早發性白內障，診療過程可謂相當複雜。幸好病患發現病情後即時就醫，先運用雷射修補視網膜避免裂孔持續擴大，再以飛秒白內障雷射置換人工水晶體矯正模糊視力及散光困擾，若再晚一步就醫，則可能造成無法挽回的後果，不可不慎。

士林大學眼科黃宇軒院長說明高度近視的危害

黃宇軒醫師進一步補充，除了高度近視外、三高、糖尿病或是有黃斑部病變家族遺傳疾病的族群，其微小血管容易產生病變造成視網膜出血、水腫或壞死，進而使視覺功能受損，需特別注意自身眼睛狀況，避免黃斑部病變，倘若一旦發生中心視力模糊、扭曲變形，宜盡早尋求診斷治療。

台灣近視人口居高不下，對於下一個世代的眼睛健康，預防勝於治療已經不再是口號，預防近視及控制度數的增加，則是重中之重；而對於離不開3C產品，長時間曝露在藍光下的現代人，應養成良好用眼習慣，讓雙眼適度休息。平時也可補充葉黃素保護視網膜，減緩眼部病變發生，同時更要記得定期的視力檢查，尤其著重在眼底視網膜檢查項目，在眼疾問題惡化之前，及早發現並即時介入治療，可有效降低嚴重併發症的發生率，保護靈魂之窗。

(中時電子報)