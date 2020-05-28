新北市中和區公所於今（28日）下午2時與「微星科技股份有限公司」簽署企業防災合作備忘錄（MOU）。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於今（28日）下午2時與「微星科技股份有限公司」簽署企業防災合作備忘錄（MOU），簽署儀式由中和區長賴俊達與微星科技股份有限公司張協理於微星科技總部進行簽署，新北政府消防局也到場觀禮，期望透過企業防災的推動，強化企業自主防災能力，並與社區建立防災夥伴關係，打造中和成為一座具防禦力減災的韌性城市。

賴俊達表示，公所自2018年導入「企業防災」概念，先後與「威剛科技股份有限公司」、「樽鼎國際會館」及「華夏科技大學」等產學界簽署防災合作備忘錄，舉凡公所舉辦的防災演練、防災社區推動及藝文活動辦理等，企業防災均投入人力、物資或經費的支援，合作成效良好。

今年5月20日公所也與「大貿生活百貨」蘇靖文執行長在公所災害應變中心共同簽署企業防災合作備忘錄，為中和的企業防災注入新能量及多元性。

中和區公所表示，今年度簽署的微星科技股份有限公司、大貿生活百貨二間企業，皆力行企業責任回饋社會。

賴俊達呼籲，中和區工業園區、優良企業等皆應具備自主防災應變能力，災害時能先「自救」，進而透過與公部門防災合作，加入中和企業防災行列，進而協助公部門投入救災系統，擴大本區整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構中和成為健康安全城市。

(中時 )