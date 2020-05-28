中國大陸人大今天正式表決通過「港版國安法」。國民黨發稍早新聞稿表示，對於通過決定後可能帶來香港社會對立衝突，以及對香港自由民主帶來的衝擊，表達高度憂慮。國民黨基於歷史淵源與同胞情懷，始終支持香港地區維持自身獨特地位，保持有別於大陸地區的民主與自由。

國民黨說，「港人治港、高度自治」為中共當局對香港人民的承諾。此次中共當局決定在港設置安全機構，觸動港人敏感神經，缺乏充分溝通，傷害大陸與香港間本已脆弱的互信基礎，令人遺憾；呼籲中共當局、港府與香港各界，能夠充分溝通、理性對話，重現香港立法與司法的高度自治。

國民黨強調，國民黨挺香港爭取自由民主的態度，不會改變；只要有利於港澳人民自由、民主、人權及繁榮，國民黨都樂觀其成。目前，國民黨立院黨團已依中華民國憲法精神與規範，積極研擬相關法律提案與政策建議，利用具體修法作為，完善「港澳關係條例」，藉以支持香港人民爭取自由民主，讓相關庇護規範更加明確可行。

國民黨指出，挺香港所需要的是具體行動，是道德勇氣。蔡總統目前僅提出組成專案小組研議人道救援行動方案，但如何救援、給予什麼樣的協助與安置條件尚無明確說明。此外，此類的救援行動方案隨時可以改變條件或終止，難以顯示蔡政府挺香港的真正決心，且讓有意參與的在野政黨難以置喙。

國民黨表示，今早陸委會提出對香港人道救援專案四原則，但對於是否停止「港澳關係條例」仍含糊其辭。因為蔡總統臉書曾表示，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用港澳條例一部或全部」。

國民黨要求蔡總統或陸委會清楚說明，究竟在怎樣的條件下會停止全部或一部分的「港澳關係條例」？「港澳關係條例」一旦不能適用，港澳人民便被視同大陸地區人民，與台灣的交往會受到較大限制，因此，蔡總統或陸委會應具體交代後續的政策衝擊及相關評估，讓決策過程盡量透明，以利凝聚台灣內部共識。

最後，國民黨痛批，蔡政府不應將「與香港人民站在一起」當成口號，提醒後續修法及作為，應從中華民國憲法出發，妥善規劃足以保護良善港人的法律規範。

(中時 )