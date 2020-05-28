嘉義垂楊國小學童搭里山列車到台南官田水雉生態教育園區進行棲地服務。（官田水雉生態教育園區提供／劉秀芬台南傳真）

嘉義垂楊國小學童從遊戲中了解水雉生態面臨問題

嘉義垂楊國小長年推行生態教育，2016年起每學期都會帶學生來台南官田水雉生態教育園區，讓學生認識水雉，今年園區特別讓小朋友從整理棲地，培養解決環境問題能力。

垂楊國小今年配合農委會林務局與台鐵合作的里山動物列車活動，申請嘉義林區管理處里山列車水雉棲地服務及環境教育參訪計畫，搭著里山列車來到水雉生態教育園區來趟生態之旅。

小朋友搭著里山列車，認識列車上介紹次生林、溪流河川、水田溼地、田野聚落4種台灣里山生態系，列車抵達隆田火車站後，小朋友再步行到官田水雉生態園區，而這也是里山生態中的水田溼地生態系。

5月底的生態園區水雉已經繁殖了，但水生植物長得很快，為了要讓水雉寶寶孵出後，有足夠的浮葉性的植物可以利用，園區挑選了不影響水雉孵蛋的區塊，由學生們來移除影響菱角、印度杏菜等浮葉性植物生長的白花水龍。

垂楊國小的小朋友們在學校已經先上過水雉生態與保育概念課程，此次更親身穿著防水褲下水，在移除白花水龍過程中，水雉們就在旁邊監視著，這讓學生親身體驗與水雉間的近距離互動，透過整理棲地有助於學生體驗棲地的重要性。

垂楊國小蕭武治老師說，里山列車就是提醒社會大眾關注石虎、水雉、草鴞等野生動物，牠們的棲地與人類生活空間重疊，因為土地的開發，造成牠們住的棲息地被破壞了。

蕭武治說，棲地服務活動希望讓學生在過程中能夠和自己對話，能夠和團體一起同甘共苦，並且一起攜手走路、作志工、然後成長，藉關注里山動物，再關注里山環境，給予學生不同的思考，去找尋兼顧生活、生產與生態的永續途徑。

(中時 )