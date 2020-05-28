嘉義垂楊國小長年推行生態教育，2016年起每學期都會帶學生來台南官田水雉生態教育園區，讓學生認識水雉，今年園區特別讓小朋友從整理棲地，培養解決環境問題能力。
垂楊國小今年配合農委會林務局與台鐵合作的里山動物列車活動，申請嘉義林區管理處里山列車水雉棲地服務及環境教育參訪計畫，搭著里山列車來到水雉生態教育園區來趟生態之旅。
小朋友搭著里山列車，認識列車上介紹次生林、溪流河川、水田溼地、田野聚落4種台灣里山生態系，列車抵達隆田火車站後，小朋友再步行到官田水雉生態園區，而這也是里山生態中的水田溼地生態系。
5月底的生態園區水雉已經繁殖了，但水生植物長得很快，為了要讓水雉寶寶孵出後，有足夠的浮葉性的植物可以利用，園區挑選了不影響水雉孵蛋的區塊，由學生們來移除影響菱角、印度杏菜等浮葉性植物生長的白花水龍。
垂楊國小的小朋友們在學校已經先上過水雉生態與保育概念課程，此次更親身穿著防水褲下水，在移除白花水龍過程中，水雉們就在旁邊監視著，這讓學生親身體驗與水雉間的近距離互動，透過整理棲地有助於學生體驗棲地的重要性。
垂楊國小蕭武治老師說，里山列車就是提醒社會大眾關注石虎、水雉、草鴞等野生動物，牠們的棲地與人類生活空間重疊，因為土地的開發，造成牠們住的棲息地被破壞了。
蕭武治說，棲地服務活動希望讓學生在過程中能夠和自己對話，能夠和團體一起同甘共苦，並且一起攜手走路、作志工、然後成長，藉關注里山動物，再關注里山環境，給予學生不同的思考，去找尋兼顧生活、生產與生態的永續途徑。
(中時 )
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