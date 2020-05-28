據新加坡聯合早報網報導，菲律賓28日新增17起新冠病毒死亡病例和539起確診病例，這是自菲律賓首次發現新冠病毒以來，最大的單日增幅。不過，菲國跨部門抗疫工作小組已向總統杜特蒂建議，放鬆在首都馬尼拉的嚴格封鎖措施，以重啟經濟活動。

菲律賓衛生部28日的公告說，累計新冠肺炎病例上升至1萬5588起，死者921人，康復的患者有3598人。

3月12日，杜特蒂宣布首都馬尼拉實施嚴格封鎖措施，本月12日又決定封城令延長至5月31日，這意味著馬尼拉的「封城」時間總計將長達80天，比最先爆發疫情的湖北武漢市封城76天還要長。大馬尼拉的經濟與貧民生計因此大受衝擊。

菲律賓內政部長安約28日說，跨部門抗疫工作小組建議，6月1日起將封城放寬為「一般社區隔離」，允許幾乎所有產業恢復75％營運，娛樂場所和群眾集會除外。杜特蒂28日晚將發表電視談話，預料宣布這項建議的最終決定。

杜特蒂25日晚曾表示，在新冠疫苗研發出來並提供給民眾使用之前，不支持學校復課。他說，學校很難實現社交隔離，學生們上課時彼此坐的很近，這可能會導致病毒進一步傳播，「我不會允許學習復課，除非能將疫苗提供給民眾。」

(中時 )