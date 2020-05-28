高雄市長韓國瑜罷免案在即，國民黨日前接獲檢舉，有人在高雄發送價值超過30元的乾洗手，並夾帶罷韓文宣疑涉賄選，對此前立法委員王育敏接受訪問，認為這樣的行為已經觸犯選罷法，籲請法務部、檢調單位正視，且已有高雄市議員拿證據去告發，應該要受理積極偵辦，也請高雄市民睜大眼睛看，任何人用賄絡方式要你去投票、罷免韓國瑜都是不正當，如有這種情況發生要嚴正拒絕。

針對警政署長陳家欽近日爆罷韓恐有黑道介入監票，王育敏則表示，警政署長是警察的大家長，一言一行都要非常嚴謹，不能做有任何政治色彩的發言，況且指揮辦案應該要掌握具體情資，而不是把傳聞、聽說來的消息釋放給媒體，認為陳家欽這樣的說法明顯不恰當，對努力維持治安的高雄也不是件好事。

王育敏也指出，最近政府介入罷韓投票動作頻頻，包括高鐵推出快閃優惠、國防大學調整考試日期等，還有中選會主委李進勇，對於罷韓的事情好像特別關心，三番兩次就下高雄親自去督導，再看近日法務部Logo被罷韓團體冒用，蔡清祥居然還說可以原諒，這一些應該要客觀中立的政務官，遇到罷韓似乎一點都不中立了。

(中時電子報)