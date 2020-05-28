屏東縣為全台檸檬最大產區，佔全台總種植面積近7成為全台之冠，為將屏東檸檬推向國際，屏東縣政府積極輔導在地業者提升產業品質。屏東縣軒禾農產品運銷合作社取得外銷美國加州電商KUDOUDO外銷封櫃啟航活動，並於28日由屏東縣長潘孟安、農委會及農糧署等貴賓一同參與封櫃儀式，見證台灣檸檬外銷美國的重要時刻!

「臺灣檸檬產業將邁向新紀元」，潘孟安表示，屏東是臺灣檸檬的重要產區，每10顆檸檬中就有7顆來自屏東。過去檸檬多以鮮果方式外銷國外，而此次軒禾農產品運銷合作社則是以果汁原汁方式，並跨區域結合南投百香果與嘉義甘蔗原汁一同外銷，將台灣農業推向國際。

潘孟安指出，至年初的芒果、石斑魚等農漁產業至今日的檸檬外銷封櫃，皆能表現出屏東農漁產品的品質廣受國外好評，而縣府將持續開拓各式的行銷通路，期盼農民安心種植，擴大生產面積，達到內外銷永續經營，創造更好的農民收益。

軒禾合作社在去年12月接到外銷美國加州電商KUDOUDO，以每年出口15櫃為目標，此合約為期20年，目前已於 4/23出口第一櫃貨，內容包含白甘蔗汁、屏東在地漁貨（龍虎石斑、午仔魚、烏子等）及麵、饅頭等糧食，這次檸檬契作外銷封櫃啟航記者會為第二櫃貨，主要以屏東在地農產檸檬原汁、萊姆、百香果及甘蔗為主。未來陸續有出口德國、日本的訂單皆以10年為合約簽訂期程，預估今年外銷，預估今年外銷出口值約3,000萬元。

這次的記者會活動，更展現檸檬分級結合AI影現辨識系統的成果，透過360度轉動，以2.5D方式擷取檸檬外觀特徵，輔助檸檬分級，目前可達到90％的辨識成功率。農產品質量分級制是促進其銷售能力最重要因素之一，分級後才能依消費者需求裝運及確定市場價格，提高產品的商業價值和適銷性，透過人工智慧（AI）方法，達到更精確分級，可使分級制度更加落實，未來將更加緊密地加強產學合作，擴大合作社產銷能量，以服務更多的農民及消費者。

(工商 )