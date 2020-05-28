索尼（Sony） PlayStation4遊戲主機（PS4）全球狂銷逾1億台，悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，推出DUALSHOCK4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，預料將在遊戲圈掀起一股搶購風潮。

PS4自2013年上市以來，堪稱史上最暢銷的遊戲主機之一，也擁有一票死忠粉絲，悠遊卡公司此次取得獨家授權，以PS4的搖桿DS4造型化身悠遊卡，並採用經典黑色，當感應時會發出藍光，與真實手把在遊戲時的表現無異。

DS4造型悠遊卡在今年「PlayStation春遊趣」活動中首度曝光，由於作工精緻、仿真程度高，當時就引發遊戲迷熱烈討論，不過限量300個也讓有意購買者徒呼負負，此次採預購模式發售，讓想購買者有機會入手自己的DS4造型悠遊卡。

悠遊卡公司表示，DS4造型悠遊卡將在6月3日至6月9日上午11時起開放預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，總量是28,000個。消費者可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome、MoMo購物網進行預購，預計7月初各通路即可陸續取貨（需依照各通路取貨規範），電玩迷可別放過這次入手電玩夢幻逸品的好機會。

此外，Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）將於6月3日起至6月16日止舉辦，期間限定推出「Days of Play」特惠活動，提供玩家超值的PlayStation遊戲、硬體與服務。詳情請洽Days of Play活動網站。

(工商 )