台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任，今日針對暑期職涯探索營隊，台中名額竟是六都墊底！在108年暑期僅280人參與，對比台北7600多人、新北4200多人名額還差了一大截。這關乎技職教育，讓學生對於未來的探索出路有所幫助，更是全額免費。呼籲教育局，將活動提升至全市位階、增加預算、擴大參與。

謝志忠表示，教育部105年起，協助各國民中學縣市建立「區域職業試探與體驗示範中心」，各縣市都有一間中心以上，幫助國小中生探索職涯興趣。目前台中有兩間中心，包含105年清水國中的電子、餐旅職群；以及108年12月安和國中家政、藝術職群，開設體驗課程。

其中各縣市職探中心，暑期都會有職涯探索營隊，不但全程免費，學生還能夠自由報名，有機會用更長的時間了解該職群的體驗，而且是，讓學生能有好玩又充實的假期。

謝志忠說，綜觀第二大都的台中市，共有超過八萬的國中生，108年度暑期卻僅280個學生參加、1所國中參與辦理，不但是六都最低；對照台北名額超過7600人27所學校辦理、新北超過4200人34所學校辦理、桃園超過3600人42所學校辦理，台中市教育局真的還有非常大的努力空間。

王立任表示，教育為百年大業，對於清水國中率先成為台中領頭羊表達肯定之意，但台中市教育局不應將這項重要的工作丟給國中單打獨鬥，造成全市8萬548名國中生參與營隊的比例低到只有0.3％。希望教育局除了加強宣傳外，亦能夠給予更多經費資源協助，讓參與的學生能夠大幅增加。

張玉嬿指出，讓學生知道自己對什麼有興趣？想念什麼科系？未來想做什麼樣的工作？這些志向問題總是令孩子與父母煩惱。教育局應該協助更多的孩子從小就多探索興趣、認識職業內容，日後選擇升學能夠有所參考，家長與老師也能從旁觀察孩子的特質。

謝志忠、張玉嬿、王立任強調，台中應該把暑期職涯探索營，提高至全市位階、並且增加預算、讓全台中市的國中小生擴大參與，都能有機會了解自己的未來。

(中時 )