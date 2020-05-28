案發公園緊鄰國小，公園內的長椅曾是長期在此出沒的街友夜晚棲身處所。（資料照）

溪湖湖東運動公園，又名小天使公園，緊鄰國小旁，是附近許多居民親子休閒好去處。（資料照）

街友悲歌！彰化縣溪湖鎮湖東公園3月底傳出街友暴斃，事後檢警深入調查才知是因凌晨遛狗衝突，死者梁男與另名蔡姓街友酒後出言不遜，反遭廖姓狗主人等人痛毆到下跪求饒，最後梁男因脾臟破裂、出血性休克死亡，廖男等3人遭彰化檢方依傷害致死罪起訴。

根據起訴書，3月28日凌晨，51歲廖男與一群友人在住處聚會聊天，57歲李女與另名許姓女友人，將廖男養的獒犬帶出門到溪湖湖東運動（小天使）公園遛狗；長期在公園出沒的54歲死者梁男與蔡男當時在公園長椅上喝酒、休息，突然見到獒犬無人看管、還四處奔跑，受到驚嚇，因此與2女口角衝突。

李女返回廖男住處後，向廖男等在場友人告狀，還加油添醋說「對方說如果狗咬到他們，就要拿刀割我們喉嚨，還要強姦我們」讓廖男怒不可遏，帶上金屬棍，率一行人出門前往公園理論。

廖男與有妨害自由前科的29歲何男，一到公園就持金屬棍，將蔡、梁2男打到渾身是傷，蔡男還跪地求饒「麥擱打啊」、「擱打會死人啦！」，李女又再補上一句「就是這2個人酒喝下去在亂講話。」直到2名街友倒臥在地不起，眾人才揚長而去。

深夜公園傳出叫囂鬥毆和哀號聲，驚動附近住戶報警，溪湖分局溪湖派出所員警獲報到場，將蔡男帶到附近萬善祠休息，不願離開又拒絕就醫的梁男則留在公園裡，直到天亮後至公園運動的居民，才驚見梁姓街友已氣絕身亡。

溪湖分局員警一開始差點將案件當成一般街友路倒意外暴斃處理，因此直到2天後的30日白天才通知廖男等人到案說明，檢方認為這中間剛好給與相關人等有充分時間勾串說詞，對於廖男矢口否認犯行的辯駁之詞不予採信，當天就將廖、何2人聲請羈押至今，彰檢偵結起訴後，檢方認定2男犯行重大，已向彰化地方法院聲請續押，29日法官將開庭審理，決定是否接押。

(中時 )