氣象局今（28）指出，滯留鋒面仍在臺灣中南部徘徊，大氣條件不穩定，西半部及東北部地區容易有短暫陣雨或雷雨，目前針對西半部地區發布大雨特報。氣象粉專《台灣颱風論壇》提醒，鋒面還沒離去，看到雨勢緩和先別心急，近海更有雷雨帶接近中，預計傍晚會在有一雨勢出現。 周五（29）過後，鋒面漸漸離去，周六（30）可望恢復典型的夏日氣候。

台灣颱風論壇指出，今日北部雨勢劇烈，下到「東倒西歪」，但這大雨仍會伴隨雷雨，一陣陣地來，直到鋒面離去；而南部天氣看似趨近緩和，近海仍有雷雨接近中，傍晚後恐再出現新一波雨勢。整體而言，鋒面還在，雨會持續下。

直到周五（29）鋒面逐漸離開，北部降雨日漸緩和，但由於西南風仍盛行，天氣尚未完全回穩，中、南部夜間至清晨、下午傍晚間仍有機會出現有較大雨勢及劇烈天氣。

另外，《天氣風險》總經理彭啟明表示，今天大雨過後，明起開始轉為夏日氣候。周末時鋒面會更明顯北抬，台灣會位於太平洋高壓邊緣，風向上大致為偏南風到西南風環境，天氣仍略穩定，沒有受鋒面直接的影響。彭啟明說，下周鋒面的位置會更北抬到長江一帶，太平洋高壓也會再往西延伸，回到悶熱潮濕天氣。

(中時電子報)