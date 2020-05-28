教育部體育署自2011年推動國際體育事務人才培育計畫，至今進入第10年，累積結訓724人，培養出512位國際體育事務人才，協助台灣體育和世界接軌，新一屆「國際體育事務人才培訓營」，預計在7月受理報名，8月開訓。
體育署為推廣國際體育事務知能，鼓勵大專院校師生參與國際體育事務，今年規劃校園10場宣傳講座、資深體育人交流會、國際體育事務人才培訓營三階段活動，校園宣講自5月6日開跑後，已分別在臺北市立大學、臺北海洋科技大學、真理大學、輔仁大學、世新大學、金門大學及東海大學等校完成7場次。
深受各界期待的「國際體育事務人才培訓營」，預計在7月受理報名，8月開訓，本年度課程已重新設計內容，除保留計畫傳統特色之專題研討，仍以實體方式進行外，其餘基礎或進階課程將全面升級為數位化形式辦理，讓授課更加方便。
另外，資深體育人交流會預計6月19日及23日在高雄蓮潭國際會館及體育署登場，規劃專題研討及經驗分享等主題，邀請亞洲奧林匹克理事會婦女與運動委員會委員沈依婷、國際馬術總會副會長黃啟芳、亞洲太平洋巧固球總會會長周宏室等人分享參與國際事務經驗、國際體壇動態等主題，使與會人員瞭解國際體育事務奧妙且獲得臨場實務經驗傳承。
(中時 )
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