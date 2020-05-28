《阿基拉》當年於台灣上映後，拖著金色光線、帥氣甩尾的紅色重機成觀眾難忘的一幕。(車庫娛樂提供)

1年前，誰也料想不到現今世界會被疫情弄得天翻地覆。但早在近40年前，漫畫家、動畫導演大友克洋卻就在《阿基拉》中，描繪了2020年會有傳染病、東京奧運停辦的情節，讓這部科幻經典又更增添其傳奇色彩。搭上《末代皇帝》、《刺激1995》等經典電影重映熱潮，《阿基拉》也即將在台灣重新上映。

漫畫《阿基拉》第三冊中，有一面寫著「世界衛生組織（WHO）對應傳染病的策略惹批評」的鐵皮屋牆壁，上頭標註著大大的「東京奧運開幕倒數 147 天」，在旁還被塗鴉上「中止與反對」的字樣。在今年東京奧運尚未宣布取消前，引起推特熱烈討論，認為這部漫畫簡直如預言般，神準道出2020年慘況，

漫畫《阿基拉》於1982年在日本講談社開始連載至1990年，1988年由大友克洋親自執導，推出動畫電影，直至現今仍被視為科幻經典神作。作品時空背景設定於2020年，在大友克洋的想像裡，日本東京宛如末日廢墟，雖有繁華街景，但城市角落卻也腐敗不堪，飆車族首領金田的好友鐵雄，意外被喚醒體內超能力，但卻也濫用這股恐怖力量走向危險邊緣，讓多年前的歷史真相水落石出。

去年8月，大友克洋出席洛杉磯動漫博覽會，並宣布將把1988年的原版動畫重製為4K版本，更將以漫畫為藍本，推出新的電視劇動畫。與此同時，好萊塢也宣布，將由《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提執導，開拍《阿基拉》真人版電影。但幾個月過去，真人版電影開拍計畫也隨著塔伊加維迪提的忙碌工作行程，逐漸減少討論聲浪。

《阿基拉》4K數位修復版本及IMAX版本將於6月24日全台上映。

(中時 )