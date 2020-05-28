泰安鄉圓墩部落與泰雅原住民文化產業園區共用簡易自來水設施，但位處汶水溪上游的取水口容易被洶湧溪水沖毀，修不勝修。（黃月娥提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉圓墩部落與泰雅原住民文化產業園區共用簡易自來水設施，但位處汶水溪上游的取水口容易被洶湧溪水沖毀，修不勝修。（黃月娥提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉圓墩部落部分居民與泰雅原住民文化產業園區，共用簡易自來水設施，因山區連日豪雨汶水溪水洶湧，沖壞位在上游的取水口，造成圓墩部落停水4天，縣議員黃月娥28日質詢，近來又因泰雅文化園區計畫鑿井取水，花大錢設得簡水可能將被廢除，不僅浪費公帑，也將影響部落用水權益。

黃月娥指出，圓墩部落使用簡易自來水的用戶約有92戶，近日滯留鋒面大雨頻頻，但部落竟然已經4天沒水喝，水龍頭打開水都是黑的，有部落頭目質疑「沒水怎麼防疫？」乾脆不洗手，抹一抹乾淨就能吃東西，又聽說縣府原民中心計畫在泰雅文化園區鑿井取用地下水，勢必排擠簡易自來水的水權。

黃月娥怒批簡易自來水建置多年，花大錢遠從4公里外的汶水溪上游引入乾淨溪水，現在為了鑿井，原民中心依法只能放棄簡水水權，封閉上游簡水設施，但取水口不僅是林務局的林班地，也是原住民的傳統領域，應先保障族人有水喝，就算要鑿井也不該犧牲族人用水的權益。

原民中心主任蔣意雄指出，泰雅原住民文化產業區計畫鑿井取水，是為了解決上游取水口每逢豪雨成災，簡易自來水設備容易損壞，每年都得花費1、20萬元修繕，挖井可一勞永逸但目前計畫還在申請階段，水權問題及挖井後部落能不能分享利益，還需與水利處等相關單位研究。

蔣意雄表示，目前簡易自來水取水口位於林班地，因此要先向林務局繳交租金取得水權，將汶水溪上游溪水用水管引入圓墩部落上方，1處私有地上的50噸水槽儲存，溢流水部分與部落一起分享，但泰雅文化園區只能擁有1水權，若鑿井後封閉簡水場，部落要分享地下水可能需要加壓，法規上也有待解套。

(中時 )