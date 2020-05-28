Toyz不滿被逼表態，火大回擊266字！（取自網路）

出身香港的電競選手Toyz劉偉健，曾是台北暗殺星(TPA)中路選手，並且拿下S2英雄聯盟世界大賽冠軍，經營Youtube頻道也相當成功，吸引超過50萬粉絲訂閱！然而他近日卻因被逼表態香港問題，火大在影片留言處回擊266字，一席話點燃香港網友怒火，憤怒表示要抵制退訂！

Toyz不滿屢遭香港網友逼表態，忍不住以266字火大回擊，「實在是懶得一個一個留言回覆，看到覺得不舒服的可以退訂罷看，老愛叫我表態，光復香港五大訴求缺一不可，林鄭月鵝下台吃屎，表態完然後呢？我就直白的跟你們說香港這片土地為我帶來了什麼，我資質比較差16歲就沒念書了出社會17歲一個人跑到台灣，運氣比較好拿了個獎，一心覺得以前香港電競風氣很差回去跟HKE簽約想要改變，結果呢？ 前前後後賠了兩千萬直到今時今日鍾培生天天找律師弄我，對香港能有多大的家鄉情懷？我堅持到今日的一切都不是香港這地方給我的，我失意的時候你們又何曾對我關心過了？我表態能有用嗎？能改變嗎？真的是很抱歉無法成為你們心中的聖人，慢走不送」。

然而Toyz一席話就更加觸怒香港網友怒火，心寒表示「同為台灣實況主丁特、館長就為香港發聲，但是身為香港人的toyz就不理香港人」，甚至發起抵制退訂Toyz活動。

不過台灣網友對此反應兩極，有人認為不該逼人表態，「情緒勒索喔」、「港仔和台灣覺青都愛逼人表態，可憐」、「逼表態，不就覺青最愛做的事…台港一家親」，但也有人直言「他上次就這副德性了，不意外吧」、「標準自私港仔」、「滿好笑的 你會被鍾弄，你自己搞什麼鬼你自己不清楚嗎」。

(中時電子報)