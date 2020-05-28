2014年就讀新竹市立培英國中的傅如君，期末考因病缺席，補考成績被打折，傅生不服，提起行政訴訟遭駁回確定，他依大法官去年新作成的第784號解釋聲請再審，最高行政法院認為有理由，今廢棄原裁定，發回臺北高等行政法院更裁。

培英國中2014年1月16、17日舉行該學期第3次定期評量，傅生只參加16日，17日因病請假，18日另參加補考，但補考成績被依學校制定的成績評量辦法打折，超過60分部分以7折計算，計算結果為數學71分、英語76分、歷史65.25分及地理71分。

傅生認為該項規定不合理，向校方、教育局陳情都被打槍，故提起行政訴訟，但北高行、最高行均引用大法官第382號解釋，認為評量成績被打折，不會影響傅生的學生身分，也未損害他受教育的機會，並非發生公法上效果的單方行政行為，不屬於行政處分，相繼裁定駁回。

傅生成功聲請釋憲，大法官2019年10月25日作成第784號解釋，指各級學校學生若認為權利因學校教育或管理遭受侵害，即使非屬退學或類此處分，也可依法提起相應行政爭訟來救濟，推翻第382號解釋。

大法官替學生行政訴訟之路敞開大門後，傅生同年11月22日聲請再審，最高行審理後認為，原裁定依據的第382號解釋內容已變更，與新的第784號解釋意旨相違，自難加以維持，故廢棄原裁定，發回北高行更裁。

(中時 )