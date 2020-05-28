基於傳承，中鼎工程（9933）28日舉行董監改選，董事長余俊彥卸任，專責集團總裁，並由原任總經理楊宗興接任為董事長，董事會並通過原副總經理陳裕仁升任總經理。

楊宗興為台大機械工程碩士，在中鼎29年資歷，擔任過市場開發、專案等主管。陳裕仁在中鼎年資超過30年，交大機械工程碩士，從基層工程師到專案採購、工程等部門主管。

中鼎指出，此次董事長、總經理異動，主要就是基於傳承。原董事長余俊彥仍擔任整個集團內部總裁，專責整個集團的全方位營運規劃。

雖然今年以來的新冠肺炎疫情，連動的油價下跌，石化廠對投資新廠的成本效益趨向審慎觀察，多少造成全球新建石化廠工程招標時程放緩；不過，在積極開發離岸風電、燃氣電廠等新市場業務下，今年新簽約金額已超過300億元。市場指出，中鼎今年承攬工程金額可望達千億元。

根據中鼎統計，今年全球潛在投標案件約台幣4,500億元。中鼎指出，今年主要的標案工程，主要是配合全球環保意識抬頭，所以許多的標案都是天然氣、電廠相關工程。國內市場則因台商回流、產業環境穩中趨堅，這也讓中鼎2020年的營運，成長的貢獻會持續增大。

(工商 )