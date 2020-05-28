隨著目前國內疫情趨緩，許多政策逐漸解禁，不少民眾也開始規劃出遊行程，HAPPY GO旗下的GO SURVEY市場研究顧問團隊近期發布一份電動機車購買需求調查報告，發現疫情期間，大眾運輸的社交「零」距離，讓不少民眾卻步棄搭大眾交通工具，改以自行騎車或開車代步，因此有高達八成以上的卡友表示會減少搭乘大眾交通工具次數，並且選擇以機動性較高的機車做為代步工具，多數卡友未來也仍有購買機車的計畫，做為小旅行及平日通勤的代步工具，其中六個月內就有購車計畫的更高達72％以上，更有將近八成的卡友表示最理想的機車購車品牌為Gogoro。

對此，HAPPY GO即日起首度攜手Gogoro推出試乘計畫，有機會抽中HAPPY GO 5,000點和Gogoro電動機車，協助卡友一起堅守防疫新生活準則，保持適當安全的社交距離。

卡友購車前三名考量因素分別為買車優惠（政府補助金額）、車身外觀設計與機車品牌，有76％的卡友表示最想購入的機車品牌為Gogoro，對電動機車的第一聯想也會想到Gogoro，除了政府補助款為主要吸引因素外，比起一般油車相對安靜，沒有廢氣問題可兼顧環保，更是許多車主直呼回不去了的一大優點。

防疫期間，為讓消費者可以更安心無虞的賞車，Gogoro推出「到府賞車」服務，凡透過Gogoro官網預約，即可享受賞車諮詢、試騎體驗到府服務。即日起至6月15日，凡購買指定車款，即享購車金2,000元的暖心購車優惠，汰舊換新再贈價值「5萬元碰車險」，讓消費者能夠買得開心也買得安心。

HAPPY GO與Gogoro也特別體恤需要短程移動或通勤的族群，於疫情期間加碼推出試乘得點活動與限時降價優惠，即日起至6月1日，可開啟HAPPY GO App參與輪盤遊戲，最高可獲得HAPPY GO點數150點，以Gogoro VIVA系列而言，搭配政府汰舊換新補助最低價僅需29,980元，最高再送3,000元購車金。

Gogoro VIVA系列是Gogoro第一台僅裝載一顆電池的輕型電動機車，在定速30公里的狀況下可騎乘85公里。車身則延續Gogoro 3系列採用PP耐刮材質，配備符合人體工學的腳踏板，同時支援 iQ System智慧鑰匙卡感應解鎖，也能連線手機以手機解鎖。6月13日前上網完成填寫試騎資料，加碼再抽HAPPY GO 5,000點和Gogoro電動機車。

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