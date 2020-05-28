金門縣水產試驗所今（28）日在金城鎮浯江溪口一帶水域，放流自行育成的遠海梭子蟹苗10萬尾。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所今（28）日在金城鎮浯江溪口一帶水域，放流自行育成的遠海梭子蟹苗10萬尾。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所今（28）日在金城鎮浯江溪口一帶水域，放流自行育成的遠海梭子蟹苗10萬尾。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所今（28）日在金城鎮浯江溪口一帶水域，放流自行育成的遠海梭子蟹苗10萬尾，為大海補注一批新生命，期待永保盎然生機。

這批遠海梭子蟹蟹苗的種源，是該所在今年4月初收購本地漁民捕撈的抱卵種蟹，經過多次觀察和篩選後，耗時1個半月的努力，成功孵育而成。

水試所說明，遠海梭子蟹是金廈海域常見的蟹種，在各地市場消費需求量大，導致近年野生族群日益減少，為彌補自然生產力的不足，加速海域資源復育，每年都會放流自行育成的蟹苗。

遠海梭子蟹具潛沙習性，夜間才會出來覓食，領域性極強很容易殘食。雄蟹的顏色為鮮艷的藍色，體型較大，雌蟹顏色樸素，雄蟹腹甲尖而窄，雌蟹寬而圓。繁殖期為每年的3月至10月，交配過後母蟹會將卵抱在腹中，並利用海流及步足清潔腹中的卵粒，最後產出蟹苗。

該所期待透過放流，充實金廈海域遠海梭子蟹數量，並增加該海域魚種歧異度及豐富度，目前該所也進行多種魚苗及蟹苗培育，持續維護海域漁業資源。

(中時 )