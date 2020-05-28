「股神」巴菲特本月初透露，已賣掉4家航空公司的股票，但因各國陸續解除封城和放寬旅遊限制，不少投資人正積極抄底航空股，也帶動相關股票近期上漲。有專家直言，巴菲特在低點砍掉航空股是一大誤判，並列舉看好航空股的三大理由。

受到新冠疫情重創，巴菲特旗下公司波克夏今年首季虧損達破紀錄的近500億美元，原本打算抄底的4家航空股（美國航、達美、西南、聯合）也全部出清。巴菲特在月初的股東會上還坦承犯了錯，看錯這個產業，以為可用不錯的價格買進，但疫情爆發後，發現自己思考欠周慮。

MarketWatch報導，資深財經專欄作家Michael Brush卻認為，巴菲特在低檔砍光航空股才是大錯誤，因為各大航空股的高層們對未來營運有信心，已開始買入自家股票，之所以看好航空股有三大關鍵因素。

1、政府砸錢搶救

美國政府將航空業視為美國經濟安全的基石，加上航空公司和相關企業僱用大量員工，不可能讓航空業者大規模倒閉，為維持營運生計，聯邦政府批准500億美元的紓困方案。

2、旅遊業復甦

每天接受篩檢的航空公司乘客人數已從4月中旬的8.7萬低點，上升至約20萬人。儘管數字仍然很低，但朝著正面的方向發展。

3、過去三次金融危機過後 航空股表現良好

包括911恐怖襲擊、2003年爆發SARS，以及2008至2009年金融危機之後的6個月內，航空股上漲了80至120%。

Brush表示，「看完這三大理由後，巴菲特為何要賣光航空股？只有他本人才知道！」

(中時電子報)