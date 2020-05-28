北部地區去年底某山區發生一起汽車墜谷意外，人妻駕駛自行脫困，隔壁座男子則因跳車慘死，原本認為是件「交通意外」結案，但是由於死者下體全裸，因此引發人妻丈夫懷疑，警方深入追查，結果案情大逆轉，原來人妻載「小王」稱說上山採藥，卻在圖中荒郊處「車震」，未料，晃動過於劇烈，車子竟然滑坡墜落山谷。

這起「樂極生悲」的「意外」是發生在去年底，據被救出的人妻說，她是載朋友上山採藥，在行經一處產業道路，停靠路邊休息時，車子突然「倒退嚕」，墜落到近5公尺深的山谷，當她爬出駕駛座，呼叫朋友沒有回應，就趕緊打119報案。

警消趕抵現場，先將女子救出到路面，接著下山谷找到摔出車外，疑跳車被輾壓，造成有多處骨折的男子，當時男子已無生命跡象，送醫後仍告不治。

原本警方以「交通意外」準備結案，但是發現這名男子被發現時，衣衫不整，下體全裸沒穿褲子。這樣的死法讓人妻女駕駛的家人產生疑問，要求追查死者與女駕駛的關係。

警方調查後，果然發現案情並不單純，當日實際上是已為人妻的女子與小他10歲的「小鮮肉」在車上車震，可能因為震動搖晃太劇烈，手煞車又沒拉，以致車子「倒退嚕」滑落墜谷，「小王」疑因緊張跳車，反被墜落的車體壓傷送命。

(中時電子報)