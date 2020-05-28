雲林縣口湖鄉垃圾堆置轉運場累積超過2800噸垃圾，垃圾堆積成山引發民怨，雲林縣府這幾天下鄉舉辦座談會聽取民意，28日強調除了環保署緊急調度500噸焚化量給口湖鄉，將會設法去化其他垃圾量，預計9月底可完成。

雲林縣長張麗善為解決口湖鄉垃圾堆置轉運場垃圾山問題，率縣府環保團隊前往口湖鄉與當地居民溝通，縣議員黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏、地方代表、村長到場與會，居民更是踴躍出席，共同商討如何處理口湖垃圾山。

張麗善表示，雲林縣在2014年前垃圾去化無虞，後因外縣市焚化廠計畫性歲修，加上事業廢棄物排擠家戶垃圾，各焚化廠開始調降代處理雲林縣垃圾焚化量，因此2014年底開始產生垃圾堆置問題。

張麗善強調她上任不到2年，已委外處理7萬5000餘噸垃圾，並進行垃圾打包計畫減少垃圾臭味問題，但6年來全縣垃圾累積量仍達8萬多噸，其中口湖鄉有2800餘噸。

在地方民眾反映垃圾去化時程及轉運場如何規畫等問題後，張麗善承諾口湖堆置的2800餘噸垃圾，將於本月先清運500噸，目前已清運390噸，後續會與其他縣市協調去化，預計9月底全數清空。

另外有關轉運場環境改善部份，張麗善指出，該用地現正由鄉公所完備其興辦事業計畫中，預計今年7月送縣府審查，再由縣府協助轉運場汙染防制設施改善；轉運場內垃圾清空後，後方無水泥鋪面處將不再堆置垃圾，以維護場內環境。

(中時 )