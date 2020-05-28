綠衣天使加班付出，撐起防疫網。（慈濟基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

綠衣天使加班付出，撐起防疫網。（慈濟基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠病毒疫情期間，郵務士日以繼夜加班，肩負全民口罩與酒精的配送工作，彰化郵局負責彰化縣內8家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量約200萬片口罩，酒精更配送9300箱223200瓶了，讓「一罩難求」民眾買到口罩。慈濟基金會發起關懷活動，特別在彰化郵局進行「『罩』顧彰化、『郵』您真好！

新冠肺炎不僅醫護人員互出，郵務士也默默肩負重責大任，把防疫工作撐起來，彰化郵局負責彰化縣內8家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量約200萬片口罩，除協助載送至外縣市支援各地需求外，亦需將口罩配送至彰化縣356家健保特約藥局及27家衛生所，都利用午休期間義務協助整理、封發，每日動員人數約150名。酒精配送至健保特約藥局310家，每家3箱每箱24瓶，共配送10次，總計已配送9300箱22萬3200瓶。

中華郵政彰化郵局副局長陳樂明表示，業務量暴增，靠著日以繼夜加班，有效率地把所有口罩分送到每一個據點，讓民眾在他們方便的地方購買口罩共體時艱、義不容辭。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣有很多口罩工廠，口罩物流靠中華郵政，感恩慈濟舉活動，讓我們看到這群幕後英雄，代表醫護人員感恩綠衣天使。康好連鎖健保藥局負責人鍾瑩清表示，愛的傳遞保護每個人的身體健康。

慈濟看到郵務士這個小小的螺絲釘，慈濟基金會劉銘達副執行長指出，慈濟在各國投入防疫工作，台灣疫情的控制在國際上有目共睹，凸顯台灣很好的民族性，在送防疫物資中，郵務人員做很吃重的工作，綠衣天使勤走長街陋巷，從都市到郊外，這一份的關懷與感恩，是很需要的。

這次慈濟結合在地企業包含永信藥品股份有限公司、中化裕民健康事業股份有限公司、健喬信元醫藥生技股份有限公司、康好連鎖藥局負責人鐘瑩清、祥豪興業有限公司負責人邱竹旺及慈濟彰化人醫會團隊等，贈送六六大順平安與祝福感恩禮，感謝綠衣天使們辛勤付出。

(中時 )