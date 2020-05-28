前年自成大電機所畢業的Andrew，家住高雄林園，因畢業後想成為工程師，求助永康就業中心媒合，並成功進入南科擔任韌體工程師，也享有交通津貼。（勞動部雲嘉南分署提供／李宜杰台南傳真）

畢業季將屆，勞動部祭出「青年跨域就業津貼」方案，只要是首次求職的新鮮人，經公立就服機構引介至離家30公里外工作，符資格者可享「搬遷津貼」、「租屋津貼」、「交通津貼」等補助，最高可領9萬元，鼓勵新鮮人勇敢追夢，取得理想工作。

暑假是新鮮人求職旺季，不少人欲赴外地上班，卻因房租昂貴，或煩惱通勤開銷透支，打退堂鼓。因此，勞動部推出「青年跨域就業津貼」方案，瞄準18至29歲的求職新鮮人給予補助，凡透過公立就服中心媒合工作即可受惠，不只增加工作選擇性，也讓新鮮人「省很大」。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟解釋，津貼分為3項，「搬遷津貼」以搬遷費用收據核實給付，最高補助3萬元；「租屋津貼」則可補助每月房租6成，上限5000元，最長補助12個月，2項合計最多可領9萬元。

而若是不想租屋選擇通勤，也有「交通津貼」視距離每月補助1000至3000元，最長12個月。劉邦棟指出，目前雲嘉南地區已媒合326位求職者，也獲得良好回饋。

畢業於成大電機所的Andrew，家住高雄林園，由於夢想成為工程師，因此透過台南永康就業中心引介，成功進入南科擔任韌體工程師，同時享有每月3600元租屋津貼，讓他直呼「賺到」。劉邦棟表示，想至外地工作，又擔心負擔過大的青年，可至各地就業中心、或撥0800-777888洽詢，成為下一個圓夢青年。

(中時 )